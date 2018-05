"Dammi le sigarette", fumatore incallito rapina tabacchi armato di coltello

Il fumo fa male, questo quanto scritto sui pacchetti di sigarette per sensibilizzare i fumatori sui rischi alla salute. Oltre a nuocere alla salute di un 29enne iracheno, le sigarette gli hanno spalancato le porte del carcere dopo che l'uomo si è presentato in un tabacchi dell'Esquilino, armato di coltello, per rapinare alcune stecche di "bionde". A fermarlo i carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, che lo hano arrestato con le accuse di tentata rapina e resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Rapina al tabacchi di piazza Vittorio

Ieri notte l’uomo, senza fissa dimora e con precedenti, è entrato in un bar/tabacchi di piazza Vittorio Emanuele II, e arrivato alla cassa ha minacciato, armato di un coltello, il proprietario un 58enne, cittadino cinese, intimandogli di consegnargli alcune stecche di sigarette.

Fumatore incallito in manette

Alla scena ha assistito anche un cliente del bar che ha subito contattato i Carabinieri al 112 ed ha poi tentato di allontanare il malvivente. Anche i militari, giunti sul posto in poco tempo, sono stati aggrediti dal 29enne, che li ha spintonati e anche minacciati, ma sono riusciti ad immobilizzarlo e disarmarlo. Il fumatore incallito è stato ammanettato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.