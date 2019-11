Banda di finti poliziotti rapina e sequestra famiglia in casa

Una finta auto civetta con tanto di lampeggianti. All'interno quattro uomini armati di pistola, con i volti travisati e con indosso dei fratini della Polizia di Stato. Questa la scena che si sono trovati davanti alle prime luci del giorno padre, madre e figlia in zona Valle Fiorita - Due Leoni. Presa alla sprovvita la famiglia è stata poi minacciata, rapinata, legata e sequestrata in casa.

La rapina si è consumata intorno alle 7:30 di lunedì 25 novembre quando la finta auto civetta ha parcheggiato davanti l'ingresso di una abitazione in via Castel di Iudica, nel territorio del VI Municipio delle Torri. I quattro 'poliziotti' bussano alla porta. Poi le minacce e l'inizio dell'incubo per i tre.

Costretti ad entrare in casa, i banditi si sono fatti aprire la cassaforte ed hanno rapinato Rolex e gioielli per un valore di circa 50mila euro. Sempre sotto la minaccia delle armi padre, madre e figlia sono quindi stati legati con delle fascette da elettricista e rinchiusi in una camera dell'abitazione, con i malviventi che si sono poi dileguati dopo aver rubato le registrazioni degli impianti di videosorveglianza della casa.

A lanciare l'allerta la madre e la figlia, riuscite a slegarsi dopo circa un'ora dall'avvenuta rapina. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle Volanti e del commissariato Casilino a cui si sono poi aggiunti gli uomini della polizia scientifica e gli investigatori della Squadra Mobile. Sotto choc la moglie, a parte la paura nessuno è rimasto ferito.