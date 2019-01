Banda del Rolex a Roma nord: uomo rapinato dell'orologio mentre sale in auto

Banda del Rolex all'opera a Roma nord. È accaduto giovedì 10 gennaio in zona Ponte Milvio-Camilluccia. Vittima un uomo romano di 41 anni, preso di mira da due rapinatori mentre stava salendo nella propria vettura parcheggiata in strada.

In particolare la rapina è stata messa a segno intorno alle 16:00 in via della Maratona, a due passi dalla Farnesina. Qui il 41enne è stato preso di sorpresa da due malviventi a bordo di uno scooter. Strappato l'orologio dal polso dell'uomo, un Rolex Daytona in oro bianco, i due banditi si sono poi allontanati a bordo di uno scooter Honda Sh di colore grigio.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Ponte Milvio. Presa la targa dello scooter dalla vittima, la stessa è risultata essere rubata a Napoli. Rifiutato il trasporto in ospedale da parte del 41enne, sul caso indaga la polizia.

In via della Maratona non ci sarebbero telecamere, con gli investigatori a caccia di elementi utili a risalire ai due rapinatori.