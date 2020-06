Banda del Rolex a Prati: colpo da 12mila euro

Banda del Rolex all'opera a Prati dove un commerciante è stato rapinato del prezioso orologio e del borsello. Un colpo da 12mila euro con i due malviventi poi fuggiti a bordo di uno scooter.

La rapina è stata messa a segno intorno alle 15:00 di martedì mentre la vittima si trovava ferma in auto in via Pietro Cavallini. Qui un uomo con il volto travisato da un casco integrale ha affiancato la vettura del commerciante romano, ha aperto lo sportello e lo ha rapinato del Rolex del valore di circa 9mila euro e di un borsello con all'interno 3mila euro in contanti.

Il rapinatore è quindi risalito sullo scooter, un Honda Sh, condotto da un complice, anche lui con casco integrale, con i due poi dileguatisi per le strade di Prati. Allertata la polizia il 74enne ha quindi sporto denuncia alla caserma dei carabinieri di Prati che indagano sull'accaduto.