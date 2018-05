Rapina Rolex davanti una pizzeria a Grottarossa, poi prova a rivenderlo

Ha rapinato un Rolex davanti una pizzeria a Roma nord, il giorno dopo ha provato a rivenderlo ma la polizia lo ha scoperto e lo ha poi arrestato. Il tutto è successo in pochi minuti, dopo che una pattuglia delle volanti della polizia, nel consueto servizio di controllo del territorio, ha deciso di controllare due persone in via Arnaldo Canepa, nella zona di Boccea. Un sospetto quello degli agenti che è si è fatto ancor più concreto, quando si sono accorti che i due, rapinatore e possibile acquirente, stavano mercanteggiando per un costoso orologio.

Fermato rapinatore di Rolex

Vistisi scoperti, il possibile acquirente riusciva a dileguarsi, mentre il rapinatore è stato bloccato dagli agenti mentre provava a scappare balzando in sella ad uno scooter. Gli accertamenti sul mezzo, risultato essere rubato nonché utilizzato in una rapina il giorno precedente, oltre al Rolex trovato indosso al 22enne, hanno portato gli agenti a pensare che ci fossero, a carico del giovane, gravi indizi di colpevolezza per il reato commesso in zona Grottarossa.

Rapina Rolex a Grottarossa

Condotto presso il commissariato Flaminio, diretto dal dottor Massimo Fiore, la vittima alla presenza degli investigatori ha riconosciuto l’orologio e attraverso una ricognizione fotografica ,nel ragazzo appena fermato, il responsabile della rapina avvenuta sotto la minaccia di un cacciavite. Identificato per un 22enne romano, il giovane è stato sottoposto a fermo e associato presso la casa circondariale di Regina Coeli. Sequestrato lo scooter.