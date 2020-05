"Alt, polizia": falsi agenti fermano automobilista e lo rapinano di un Rolex

"Aiuto, sono stato rapinato da quattro persone". Questa la chiamata di un uomo, un 48enne romano, che alle 18:10 del 29 maggio ha fatto al Numero Unico per le Emergenze raccontando una rapina subita in via del Fontanile Tuscolano. Sul posto gli agenti di polizia del Commissariato Romanina.

Secondo quando ricostruito, la vittima era stata fermata dalla banda con la scusa di un controllo stradale. I quattro, con pettorine della polizia, si erano finti agenti per poi rapinare il 48enne del suo Rolex del valore di circa 12mila, secondo quanto raccontato dall'uomo. Indagini in corso per risalire ai ladri.