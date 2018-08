Rapinata al ristorante del telefono cellulare e delle chiavi dell'auto

Rapinata della borsa al ristorante. E' accaduto a Monterotondo dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato un 22enne di origini romene per il reato di rapina. I militari, intervenuti su richiesta giunta al 112 presso un ristorante dove era stata segnalata una rapina nei confronti di una cliente, fermavano nella vicina via Piave l’uomo, che veniva trovato in possesso del telefono cellulare delle chiavi dell’autovettura della vittima.

Rapinata al ristorante

La denunciante confermava che dopo aver litigato con il giovane per futili motivi, veniva aggredita dal malvivente che le sottraeva con la forza la borsa. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il fermo del 22enne è arrivato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio eseguiti nei comuni di Monterotondo, Mentana, Fonte Nuova e Fiano Romano.

Coltivazione di marijuana a Fiano Romano

A Fiano Romano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 31enne del posto per coltivazione non autorizzata di piante di canapa indiana. Nello specifico, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 3 piante di marjuana in stato di infiorescenza, coltivate nella propria camera da letto. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Furti in abitazione a Fiano Romano

Inoltre, i Carabinieri di Fiano hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lucca, un 31enne originario dell’Albania e residente a Monterotondo, emesso per una serie di furti in abitazione consumati nel 2009 nella provincia di Lucca. Il giovane è stato portato nel carcere di Rieti dove dovrà scontare una pena di 3 anni di reclusione.

Evasione a Fonte Nuova

A Fonte Nuova, i Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato un 26enne di origine albanese per il reato di evasione. L’uomo, ristretto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dalla pattuglia mentre era fuori della sua abitazione a colloquio con un altro soggetto, risultato gravato da precedenti, nonché in possesso di una dose di hashish e quindi segnalato alla Prefettura di Roma. L’uomo è stato portato in carcere a Rebibbia.