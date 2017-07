Accerchiato, picchiato e rapinato dal branco: 5 arresti

Prima l'aggressione, poi la rapina. E' accaduto ieri notte, quando i Carabinieri della Stazione di Roma San Pietro hanno arrestato 5 persone in Circonvallazione Cornelia. La vittima, un 19enne, è stato picchiato in strada da un 22enne e un 30enne tunisini, due 18enni marocchini e un 24enne della provincia di Salerno. Per loro cinque l'accusa è di rapina aggravata in concorso.

Intervenuti, i Carabinieri hanno soccorso il ragazzo che vive a Ladispoli. Il giovane ha raccontato di esser stato accerchiato e colpito con calci e pugni dal branco e poi rapinato di tutto quello che aveva nel marsupio.

La vittima, che ha riportato solo lievi escoriazioni e ha rifiutato le cure mediche, ha fornito la descrizione dei malviventi e la loro via di fuga. Elementi che hanno consentito ai Carabinieri di localizzarli e bloccarli nei pressi di un bar poco distante.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima mentre gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.