Paura al supermercato: armati di pistola rapinano l'incasso e fuggono in scooter

Paura a Borghesiana dove due banditi armati di pistola hanno gelato il sangue ai tanti clienti presenti al momento della rapina avvenuta all'interno di un supermercato. È accaduto intorno alle 13:30 di venerdì 21 dicembre al Risparmio Più di via di Borghesiana. Minacciati i dipendenti dell'esercizio commerciale della periferia est della Capitale i due malviventi si sono dileguati con il denaro contenuto nelle casse.

In particolare i due rapinatori sono entrati nel supermarket del VI Municipio delle Torri con i volti travisati da caschi, passamontagna ed occhiali da sole. Entrambi con i guanti ed armati di pistola hanno rapinato l'incasso per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter in direzione della via Casilina.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia della caserma di via Guido Reni e gli agenti del commissariato Casilino Nuovo che hanno cominciato le ricerche dei due rapinatori. A parte la paura, nessuno è rimasto ferito. Da quantificare il 'bottino'.