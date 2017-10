Rapina al Risparmio Casa, caccia ad uno scooter rosso

Ancora una rapina ad Ostia. Questa volta è avvenuta al negozio Risparmio Casa di via Ostiense. Due uomini con il casco integrale sul volto hanno svuotato una delle casse per poi fuggire.

Erano le 18 di ieri 4 ottobre, quando i rapinatori hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale di Ostia Antica. I due si sono precipitati verso una delle casse e, senza armi, hanno minacciato di morte una delle cassiere per poi scappare col malloppo. Quindi la fuga su uno scooter rosso lungo via Ostiense in direzione di Acilia.

Sul posto, allertati, sono giunti gli agenti del Commissariato del Lido. I poliziotti, dopo aver ascoltato i testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno iniziato la caccia ai malviventi sullo scooter rosso. Ieri una rapina simile in zona Nomentano.