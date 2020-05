Paura ad Ostia: minacciati con un coltello e rapinati della catenina

Paura per due giovani di Ostia minacciati con un coltello e rapinati in pieno giorno. La rapina è avvenuta nella mattinata di giovedì in via Costanzo Casana, vittime due ragazzi di 17 e 21 anni.

In particolare i due amici sono stati avvicinati da una coppia di ragazzi "sudamericani", come poi riferito dalle vittime alle forze dell'ordine.

Minacciati con un coltello sono quindi stati costretti a consegnare ai due rapinatori una catenina che uno dei due portava al collo. I due malviventi si sono quindi dileguati a piedi per le vie di Ostia.

Allertata la polizia sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Lido di Polizia. Ascoltate le vittime, che non hanno riportato conseguenze, i poliziotti hanno cominciato le ricerche dei due rapinatori, al momento con esito negativo.