Ragazza picchiata e rapinata mentre porta a spasso i cani

Rapinata e picchiata mentre portava a spasso i cani. E’ accaduto a Conca d’Oro, vittima una ragazza di 29 anni aggredita e derubata dello smartphone all’altezza di viale Tirreno.

In particolare la rapina si è consumata intorno alle 22:00 del 31 marzo mentre la giovane stava portando i propri cani a fare una passeggiata in via delle Isole Pelagie. Arrivata all’altezza dell’intersezione con viale Tirreno la 29enne è stata avvicinata da una Smart Fourfour con a bordo due persone. Dal lato passeggero è quindi scesa una donna che ha preso la ragazza per il collo e l'ha minacciata per farsi consegnare il telefono cellulare.

Nonostante le grida d'aiuto la vittima è stata spintonata e costretta a consegnare lo smartphone, poi è stata colpita dalla rapinatrice con un pugno al volto. Poi la malvivente è salita a bordo dell'auto assiema al complice e si sono allontanati.

Allertata la polizia ed appreso il numero di targa dell’auto da un residente che aveva assistito alla scena, la Smart è stata rintracciata poco dopo da una volante della polizia in via di Monte Cervialto, al Nuovo Salario.

Alla vista della polizia l’uomo alla guida della vettura è però scappato facendo perdere le proprie tracce in un cortile condominiale, mentre la passeggera si è messa al posto guida ed è scappata in direzione di piazza Ottaviano Vimercati.

Bloccata la Smart da una seconda ‘pantera’ della Polizia, la donna è stata sottoposta a perquisizione personale, estesa anche alla sua abitazione. Seppur non trovata in possesso del telefono rubato la stessa è stata portata in commissariato dove è stata riconosciuta quale autrice della rapina dalla 29enne che si trovava negli uffici di polizia per sporgere denuncia.

Identificata in una 43enne romana, la stessa è stata quindi arrestata con l’accusa di rapina aggravata ed associata nella sezione femminile del carcere di Rebibbia.