Termini: provano a rapinare viaggiatore dopo averlo preso a pugni in stazione

Lo hanno avvicinato in due e colpito con un pugno al volto nel tentativo di strappargli la collanina d'oro che portava al collo. Vittima un viaggiatore straniero in transito alla Stazione Termini. Sono poi stati gli agenti della Polizia Ferroviaria ad arrestare due cittadini marocchini.

I due arresti sono arrivati nell'ambito dei controlli attuatti dalla Polizia di Stato presso gli scali ferroviari della Capitale. Quattro gli arresti (compresi i due marocchini autori della tentata rapina), 11 persone denunciate in stato di libertà, 4628 identificati, 91 le pattuglie impiegate a bordo treno per i 238 treni scortati, 7 le contravvenzioni contestate in materia ferroviaria, 7 i minori rintracciati ed affidati alle rispettive famiglie e 2 le persone straniere accompagnate presso Centri per il Rimpatrio poiché destinatari di un ordine di espulsione dal Territorio Nazionale.

Questo è il bilancio dell’attività messa in campo dalla Polizia di Stato - Specialità di Polizia Ferroviaria del Compartimento Polizia Ferroviaria del Lazio nel corso della settimana scorsa con l’impiego su tutto il territorio regionale di 579 pattuglie.

In particolare, intensa e proficua è risultata l’attività posta in essere dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale che hanno arrestato nella Stazione Termini, in tempi e circostanze diverse tra loro, due persone straniere, un algerino ed un palestinese, per furto ai danni di viaggiatori.

Cinque sono le persone denunciate a vario titolo dal personale del Settore Operativo di Roma Termini tra queste nella giornata di domenica l’ultimo dato è relativo a un cittadino francese resosi responsabili di lesioni a carico di un viaggiatore.

Infine due sono le persone rintracciate e risultate irregolari sul territorio nazionale.

La prima, di nazionalità algerina è stata rintracciata dalla pattuglia della Polizia Ferroviaria all’interno della Stazione di Roma Termini mentre la seconda, di nazionalità nigeriana è stata rintracciata dalla pattuglia della Polizia Ferroviaria presso la stazione ferroviaria di Colleferro. Entrambe, sono state accompagnate per l’espulsione presso Centri per il Rimpatrio.