Rapina alle Poste di Centocelle: caccia al ladro con la maschera di cartone

Rapina lampo nell'ufficio postale di viale della Primavera 194, in zona Centocelle. Un uomo, con accento romano, armato di pistola e con volto coperto da una maschera di cartone, é entrato nell'ufficio postale alle 11:30 di martedì 15 ottobre e ha afferrato 200 euro poggiate su un bancone, che stavano per essere consegnate come resto ad un cliente.

L'uomo è poi fuggito a piedi. Nessuno é rimasto ferito. Indaga sull'accaduto la Polizia del commissariato di Torpignattara.