Colpo grosso alle Poste di Centocelle: rapinatori in fuga con 100mila euro

Colpo grosso alle Poste di Centocelle dove due rapinatori sono riusciti a fuggire con 100mila euro. E' accaduto intorno alle 19:30 di ieri 2 ottobre, agli uffici di via dei Narcisi. I malviventi, entrambi con in volti travisati, hanno atteso la chiusura dei locali posti vicino piazza dei Mirti per poi entrare all'interno degli stessi dalla porta di emergenza. Poi la fuga, con il ricco 'bottino'.

Rapina alle Poste di Centocelle

In particolare i due rapinatori, dopo essere entrati nell'ufficio postale all'interno del quale erano presenti solo i lavoratori, hanno preso di mira il direttore della filiale di Roma sud, aggredendolo mentre era intento a depositare il denaro contante nel dispositivo Atm.

Aggredito il direttore delle Poste

Strattonato il direttore della filiale, rimasto contuso alla spalla sinistra, i due rapinatori sono usciti rapidamente dalle Poste facendo perdere le loro tracce. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Centocelle. Medicato sul posto il dirigente degli uffici, che ha rifiutato il trasporto in ospedale, sulla rapina indagano i militari dell'Arma del Nucleo Radiomobile della Compagnia Roma Casilina. Acquisite le immagini di videosorveglianza dell'ufficio e degli esercizi commerciali della zona i due rapinatori sono attivamente ricercati dalle forze dell'ordine.

Poste di via dei Narcisi nel mirino

Dunque una ennesima rapina alle Poste di via dei Narcisi, al centro dell'interesse dei malviventi già in altre occasioni. Ultime due rapine il 13 marzo ed il 22 febbraio scorsi. Nel 2011 negli stessi uffici venne messo a segno un altro importante colpo, in quel caso i malviventi riuscirono a dileguarsi con un bottino di 120mila euro.