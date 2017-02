Rapina a mano armata alle Poste di Centocelle: clienti sotto choc soccorsi dal 118

Sono entrati all'ufficio postale nel primo pomeriggio. Vestiti di scuro, con uno dei due armato di pistola, hanno poi poi proferito la fatidica frase: "Fermi tutti questa è una rapina". Gli attimi di paura sono stati vissuti poco dopo le 15:00 alle Poste di via dei Narcisi, a Centocelle. Minacciati i dipendenti con l'uso dell'arma i due malviventi si sono poi fatti consegnare il denaro e si sono dileguati a piedi per le strade del popoloso quartiere di Roma sud lasciando clienti e personale dell'ufficio in stato di choc.

CLIENTI SOTTO CHOC - A parte la paura nessuno è rimasto ferito, ma per due dei clienti presenti alle Poste al momento della rapina è stato però necessario l'intervento di una ambulanza del 118, con i due medicati sul posto dal personale sanitario.

IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA - Sul posto, oltre ai medici del 118, anche gli agenti di polizia del commissariato Prenestino. Ascoltati i testimoni questi hanno riferito agli investigatori che i due rapinatori parlavano con accento romano. Acquisite le immagini di videosorveglianza interna delle Poste prese di mira dai due malviventi, l'ufficio è stato poi chiuso, sino a fine turno, "per rapina". Ancora da quantificare il bottino.