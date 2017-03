Centocelle: ancora una rapina all'ufficio postale

Ancora una rapina alle Poste di Centocelle dove cambia la filiale ma non cambia la paura vissuta da clienti e dipendenti presenti questa mattina intorno alle 11:30 nei locali di via dei Ciclamini. A fuggire con un bottino ancora in via di quantificazione un uomo solitario. Entrato negli uffici posti al civico 3 della strada del popoloso quartire del V Municipio, il malvivente, secondo i testimoni armato di pistola, si è avvicinato agli sportelli dell'ufficio postale facendosi consegnare il denaro. Poi la fuga, a piedi, secondo quanto ricostruito. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Prenestino che indagano sull'accaduto.

RAPINA ALLE POSTE DI VIA DEI NARCISI - Lo scorso 22 febbraio un'altra rapina si era consumata sempre a Centocelle, ma alle Poste di via dei Narcisi. In quel caso furono due i malviventi che si presentarono all'ufficio postale, con uno dei due armato di pistola. Arraffato il denaro la coppia si dileguò a piedi lasciando i clienti ed il personale lavorante in stato di choc. Anche in quel caso, a parte la paura, nessuno rimase ferito.