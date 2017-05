"Fuori i soldi, questa è una rapina", ladri in fuga dopo colpo alle Poste

Accento romano, volto semitravisato e pistole in pugno, poi le minacce: "Fuori i soldi, questa è una rapina". A rimanere con il sangue gelato questa mattina alle 11:00 lavoratori e clienti delle Poste di via Andrea Millevoi, omonimo quartiere posto fra via di Vigna Murata e la via Ardeatina. Degli attimi di vera paura consumatisi velocemente: una volta entrati nell'ufficio postale i due rapinatori hanno preso di mira uno degli impiegati, poi, senza puntargli contro la pistola comunque ben visibile nelle mani di entrambi, si sono fatti consegnare il denaro. Usciti velocemente dalla Posta di via Millevoi si sono poi dileguati a bordo di uno scooter. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Cecchignola. A parte la paura, nessuno è rimasto ferito. Ascoltati i testimoni i militari dell'Arma hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell'area. I due rapinatori sono attivamente ricercati.