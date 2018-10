Finti finanzieri rapinano le Poste: fermati dopo inseguimento sull'autostrada

Scene da film sull'autostrada dove la polizia ha inseguito ed arrestato tre rapinatori romani. E' accaduto martedì 2 ottobre sul tratto di A1 che da Orte porta verso Roma. La banda, fingendosi personale della Guardia di Finanza, aveva rapinato oltre 20mila negli uffici delle Poste di San Venanzio, frazione di Spoleto.

Finti finanzieri rapinano Poste a Spoleto

La rapina si era consumata poco dopo l'orario di apertura degli uffici postali della frazione del Comune umbro. Qui tre uomini, con il volto parzialmente camuffato da occhiali e cappelli per eludere l'identificazione, sono entrati alle Poste fingendosi finanzieri. A quel punto hanno chiesto ai dipendenti di farsi aprire la cassaforte, ma la scusa adottata dalla banda non avrebbe retto.

Rapinatori arrestati dopo inseguimento sull'autostrada A1

Per guadagnarsi la strada verso le casse, i tre hanno spintonato una dipendente ed hanno preso in fretta e furia del denaro contante, oltre 20mila Euro. Scattato l'allarme sul posto sono arrivate le forze dell'ordine con la banda in fuga. I tre sono poi stati intercettati ed arrestati dagli uomini della Polizia Stradale mentre tentavano di ritornare nella Capitale.