Ostia, armati di pistola rapinano ufficio postale e fuggono con 4mila euro

Sono entrati nell'ufficio postale di via del Sommergibile, a Ostia Nuova, e armati di pistola hanno rubato 4mila euro. La rapina è andata in scena nel pomeriggio dell'8 gennaio.



A portarla a termine due malviventi incappucciati, armati di pistola. Sotto la minaccia di un'unica arma si sono fatti consegnare il denaro contenuto nelle quattro casse, e poi sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, in breve, una volante del commissariato Lido.