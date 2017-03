Arrestato il rapinatore delle Poste di Monterotondo, era in galera per un'altra rapina

Due rapine per aprire il 2017, una il 2 gennaio e l'altra il 4, costatagli però l'arresto in flagranza di reato dopo essere rimasto incastrato nella porta girevole dell'istituto bancario che aveva appena visitato a Montesacro. A dare un nome ed un volto al giovane che rapinò le Poste di Monterotondo Scalo, Comune a nord della Capitale, prima dell'arresto in viale Jonio, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia eretina. Per questo i militari dell'Arma hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli, nei confronti di un 28enne, originario di Caltanissetta, e già detenuto per altra causa nel carcere romano di Regina Coeli, per rapina aggravata.

RAPINA ALLE POSTE - L’uomo, con il volto travisato ed armato di pistola, aveva consumato lo scorso 2 gennaio, intorno alle ore 13.00, una rapina ai danni dell’Ufficio Postale di via Col di Lana di Monterotondo Scalo, asportando una somma di quasi 2000 euro. Nella circostanza, il rapinatore era fuggito a piedi dileguandosi per le vie limitrofe.

RAPINA IN BANCA - Le investigazioni dei Carabinieri, svolte con l’ausilio delle immagini estrapolate dall’impianto di video-sorveglianza dell’ufficio postale e della dettagliata descrizione del malvivente fornita dagli impiegati, hanno consentito di individuare l’autore della rapina, nello stesso giovane arrestato in flagranza di reato, lo scorso 4 gennaio, per una tentata rapina consumata in viale Jonio di Roma ai danni di una filiale della Banca Sella. L’uomo, dopo la notifica della misura cautelare, resterà nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli.