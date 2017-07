Rapina alle Poste del centro commerciale: dipendenti minacciati col taglierino

Rapina alle Poste del centro commerciale di via della Pisana. E' accaduto intorno intorno alle 13:00 di ieri quando due malviventi armati di taglierino sono entrati negli uffici postali ed hanno minacciato dipendenti ed utenti. Preso il denaro, i due rapinatori si sono poi dati alla fuga.

Rapina alle Poste del centro commerciale

In particolare i due malviventi sono entrati alle Poste con il volto travisato da casco, occhiali da sole e bandana. Mentre uno era fermo davanti la porta d'ingresso per non permettere a nessuno di uscire, l'altro ha minacciato gli impiegati allo sportello facendosi consegnare circa 800 euro in contante. A parte la paura, nessuno è rimasto ferito.

Accento romano

Allertate le forze dell'ordine, alle Poste di via della Pisana sono quindi intervenuti gli agenti di polizia del commissariato San Paolo. I testimoni hanno riferito che i due rapinatori avevano un forte accento romano. Acquisite le immagini di videosorveglianza i due, che potrebbero essere stati aiutati da un terzo complice che li attendeva fuori in auto, sono attivamente ricercati dalle forze dell'ordine.