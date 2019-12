Assalto al portavalori: commando armato rapina carico di sigarette

Assalto al portavalori a Tor Cervara dove un commando armato ha rapinato un carico di sigarette. E' accaduto poco dopo le 8:00 di giovedì 19 dicembre in via Mario Schifano, altezza via di Tor Cervara, nell'area nord est della Capitale.

In particolare il furgone portavalori è stato fermato da una banda composta da tre persone, tutti armate e con i volti travisati. A bordo di un'auto e di un furgone i malviventi hanno bloccato la strada al mezzo e sono riusciti a far scendere le guardie giurate da bordo.

I tre hanno quindi rapinato 50 scatoloni di sigarette per poi dileguarsi con il carico di 'bionde' a bordo del furgone con il quale avevano tagliato la strada al portavalori.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e del Commissariato San Basilio di Polizia. Ascoltati i testimoni, i poliziotti hanno da subito cominciato le ricerche della banda, al momento con esito negativo.