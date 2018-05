Portonaccio: rapina cliente di una discoteca ed un passante

Prima ha rapinato il cliente di una discoteca, poi lo smartphone ad un passante. Dopo una breve indagine i Carabinieri del Nucleo Operativo di piazza Dante hanno arrestato un cittadino della Guinea di 29 anni, senza fissa dimora e con precedenti, in via di Portonaccio.

Il malvivente si era avvicinato alle spalle di un 32enne romano e gli ha sfilato il telefono dalla borsa che portava a tracolla per poi allontanarsi. I Carabinieri, intervenuti su richiesta della vittima, lo hanno rintracciato sulla stessa via. Il ladro aveva con se ancora lo smartphone appena rubato, subito riconsegnato al proprietario, oltre ad alcune dosi di marijuana, denaro contante, ritenuto provento dello spaccio e un portafoglio contenente denaro e documenti personali intestati ad un 37enne di Catanzaro, che, rintracciato dai Carabinieri, ha denunciato di aver subito il furto del suo portafoglio mentre si trovava in una discoteca della zona.

L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, dove comparirà per rispondere del reato di furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.