Paura a Colleverde: rapina a mano armata in villa, ladri in fuga con soldi e gioielli

Paura al Villaggio Azzurro di Guidonia, dove una banda di malviventi, armati di pistola, ha preso in ostaggio marito e moglie e li ha rapinati di oro e gioielli. Gli attimi di apprensione sono stati vissuti intorno alle 20:30 di sabato 21 gennaio in un'abitazione isolata della via Palombarese, nella zona di Colleverde, frazione del Comune della provincia nord est della Capitale.

Riusciti ad entrare nella villetta dell'imprenditore del ramo termoidraulico, la banda, tutti con i volti coperti, con guanti ed armati di pistola, ha minacciato i due coniugi sequestrandoli in casa. Dopo essere fatti consegnare oro, gioielli e preziosi si sono quindi dati alla fuga.

Marito e moglie hanno quindi allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Tenenza di Guidonia di largo Centroni che, ascoltati i testimoni, hanno iniziato le indagini per risalire alla banda di malviventi. Da quantificare il bottino.