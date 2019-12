Armato di pistola rapina incasso del bar a volto scoperto e si allontana in Mercedes

A volto scoperto ed armato di pistola ha rapinato l'incasso di un bar e poi si è allontanato a bordo di una Mercedes. Sono poi stati i poliziotti del commissariato Tuscolano impegnati nei servizi di controllo dei quartieri di Roma sud est ad arrestarlo.

In particolare gli agenti sono andati a casa di un 43enne romano con precedenti di polizia anche specifici, per notificargli un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere per una rapina commessa in un bar di Torre Angela. In particolare, all’epoca dei fatti lo stesso, dopo aver consumato al banco e sempre agendo a volto scoperto, si era recato alla cassa dove, al momento di pagare, aveva estratto una pistola intimando alla commessa di consegnargli l’incasso, pari a 800 euro, per poi allontanarsi e salire su una Mercedes.

Le descrizioni fisiche acquisite e le immagini dell’uomo estrapolate dall’impianto di videosorveglianza hanno consentito di risalire al rapinatore.

Inoltre sono state controllate 226 persone, di cui 33 straniere e 17 con precedenti di polizia – 11 persone sottoposte agli arresti domiciliari controllate – 5 persone denunciate in stato di libertà - 3 persone segnalate alla locale Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente – 102 veicoli controllati – 4 sequestri amministrativi – 1 fermo amministrativo – 14 posti di controllo e 8 esercizi commerciali controllati.

Infine, sono state sequestrate diverse dosi di cocaina ed hashish ed una pistola ad aria compressa.