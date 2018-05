Appuntamento al buio si trasforma in incubo: aggredito e rapinato dopo notte di sesso e cocaina

L'incontro in chat, poi l'appuntamento a casa sua. Una notte di passione, accompagnata dall'utilizzo della cocaina e poi l'incubo, con l'amante che si trasforma in rapinatore e lo rinchiude fuori al balcone dandosi poi alla fuga con soldi e telefono della vittima. E' accaduto intorno alle 16:00 del pomeriggio di giovedì 3 maggio al Pigneto, la scoperta dell'accaduto dopo l'intervento della polizia, allertata per un tentativo di suicidio poi rivelatosi qualcosa di diverso.

Dalla chat all'appuntamento a casa

Ad essere trovato chiuso fuori dal balcone del suo appartamento un uomo italiano di 37 anni. Riportato nell'abitazione dagli agenti di polizia delle volanti e del commissariato San Giovanni, il 37enne ha poi raccontato ai poliziotti quanto accaduto. Secondo quanto riferito, la vittima aveva conosciuto un altro uomo sui social. Poi i messaggi in chat sino all'appuntamento, fissato per la serata di mercoledì in una casa al Pigneto.

Notte di sesso e cocaina

Dopo una notte di sesso e consumo di cocaina, nel primo pomeriggio di ieri la passione si tramuta però in paura, con l'uomo ospite del 37enne che gli chiede del denaro per i rapporti sessuali consumati. Una richiesta inattesa dal proprietario di casa che si rifuta di pagare scatenando la violenta reazione di quello che sino a poco prima era stato il suo amante momentaneo.

Rapinato e chiuso fuori al balcone

Preso a schiaffi e pugni dal 'gigolò', l'uomo è quindi scappato fuori il balcone. Una fuga che ha facilitato il rapinatore, che dopo averlo chiuso fuori dal suo appartamento ha avuto tempo e modo di rubare soldi, telefono cellulare ed altri oggetti presenti in casa del 37enne. Poi ha aperto la porta di casa ed è andato via.

Vittima costretta alle cure dell'ospedale

Con la vittima rimasta chiusa fuori al balcone alcuni residenti hanno quindi chiamato i soccorritori per un "tentativo di suicidio" al Pigneto. Arrivati sul posto gli agenti hanno quindi ricostruito l'accaduto dopo aver affidato il 37enne alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Vannini per essere medicato a causa delle percosse subite. Sporta denuncia dal 37enne, gli investigatori di polizia sono al lavoro per risalire al rapinatore.