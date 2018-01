Blocca la donna a bordo dell'auto e le ruba la borsa

Erano in due: uno bloccava l’auto, l’altro rubava la borsa della vittima all’interno. La rapina avvenuta con uno dei più classici metodi non è sfuggita alle telecamere di video sorveglianza posizionate nel parcheggio.

Il metodo usato dai rapinatori

I fatti sono avvenuti lo scorso 7 dicembre quando un uomo a bordo di una Renault Twingo ha bloccato l’uscita del parcheggio ad un’altra auto, una Daewoo Madiz in piazza Marconi a Frascati. A guidare l’auto una donna di 75 anni che è stata quindi bloccata. In questo frangente, mentre il complice distraeva l’anziana signora alla guida dell’auto, si è avvicinato alla vettura e ha sottratto la borsa alla vittima. All’interno della borsa, poggiata sul sedile posteriore anche il portafogli della donna. Immediato l’intervento dei militari della compagnia di Frascati che si sono messi subito sulle tracce dei due rapinatori. I carabinieri sono riusciti a bloccare subito uno dei due, un cittadino italiano proveniente dalla Calabaria di 43 anni in via Alcide de Gasperi a Frascati, l’altro invece è riuscito a fuggire.

Bloccato anche il secondo uomo

Grazie alla presenza delle telecamere di videosorveglianza i carabinieri hanno individuato l’identità del secondo “rapinatore” e lo hanno bloccato nella giornata di venerdì 5 gennaio, in viale Vittorio Veneto mentre si trovava a bordo di una Mini Cooper insieme ai suoi genitori. L’uomo, 37 anni, originario di Roma e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di rapina aggravata in concorso.