Rapinano uomo in piazza dei Cinquecento: in manette fratello e sorella

Fratello e sorella anche nel crimine. I due sono due romani di 45 e 50 anni e intorno alle 16:00 di martedì 22 gennaio sono entrati in scena nella zona di Termini rapinando un cittadino straniero. Il furto in piazza dei Cinquecento, dove la coppia ha derubato la vittima del telefono cellulare.

Allertate le forze dell'ordine i due sono poi stati bloccati dagli agenti dei commissariatio Viminale e Trevi che li hanno arrestati con l'accusa di rapina impropria aggravata.

Poco prima, intorno alle 13:00, in zona Aurelio, in seguito ad un controllo di polizia, gli agenti del Reparto Volanti hanno arrestato un 23enne italiano, in quanto colpito da un ordine di carcerazione per scontare la pena di 5 mesi per il reato di furto.