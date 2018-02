Monteverde: armato di pistola rapina negozio di parrucchiere

Armato di pistola stava rapinano un negozio di un parrucchiere a Monteverde quando è stato fermato dalla polizia e arrestato. In manette è finito un 51enne romano che non ha fatto in tempo a portare a termine il colpo perché gli agenti dei Falchi della Squadra Mobile lo hanno disarmato e bloccato.

I poliziotti, infatti, impegnati unitamente al colleghi del commissariato Monteverde in un servizio finalizzato proprio a prevenire tale genere di reati, transitando davanti al negozio hanno visto quanto stava avvenendo e sono subito intervenuti.

La pistola, risultata essere una perfetta riproduzione dell’arma in dotazione alle forze dell’ordine, è stata sequestrata, così come il casco, il passamontagna, lo scooter, che è risultato rubato, ed una somma di danaro contante.

Al termine degli accertamenti, il rapinatore è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguiranno per cercare di appurare se l'uomo si sia reso responsabile anche di altre rapine commesse negli ultimi tempi nella zona con modalità analoghe.