Talenti, calci e pugni per rubargli il cellulare: aggressione nel parcheggio del parco

Lo hanno colpito con calci e pugni per rubargli il cellulare. E' accaduto nella serata del 10 settembre in via Ugo Ojetti nel parcheggio vicino al parco di Talenti, poco dopo le 21. I due malviventi, identificati per un romeno di 22 anni e un tunisino di 32 anni, sono stati individuati poco dopo e bloccati dagli agenti del reparto volanti e commissariato Fidene Serpentara.

Accompagnati negli uffici di Polizia, sono stati arrestati e dovranno rispondere di rapina aggravata. La vittima, un italiano di 32 anni, accompagnato in ospedale per le cure del caso, ha riportato lesioni guaribili in 8 giorni.