Pestato da tre uomini e rapinato dell'oro: arrestato 39enne a Romanina

E' stato picchiato violentemente e rapinato in strada dell'oro che aveva indosso da tre uomini per poi essere costretto alle cure dell'ospedale. A venti giorni di distanza la polizia ha chiuso il cerchio arrestando un 39enne, appartenente ad una nota famiglia di nomadi stanziali nella zona della Romanina. Le indagini da parte degli agenti del commissariato Romanina, diretto dalla dottoressa Laura Petroni. Ad avvisare le forze dell'ordine i sanitari del Policlinico Tor Vergata, dopo aver soccorso una persona vittima di un violento pestaggio.

Picchiato e rapinato in via Barzillati

Dopo una iniziale ritrosia, la vittima è stata convinta dai poliziotti a recarsi negli uffici del commissariato, dove ha raccontato che mentre si trovava in via Salvatore Barzilai era stato avvicinato da un uomo, spalleggiato da altre persone, che all’improvviso lo aveva colpito con un calcio al volto, continuando a picchiarlo anche quando era ormai in terra, strappandogli gli oggetti d’oro ed impossessandosi di altri effetti personali. La vittima, nonostante i colpi subiti, era riuscita a fuggire ed a recarsi presso l’ospedale per le cure.

Responsabile della rapina

Gli investigatori sono riusciti ad individuare nel 39enne italiano il responsabile della rapina. L’uomo, però, nel frattempo si era reso irreperibile, e vane erano state le ricerche presso parenti e amici. L’azione degli investigatori non si è però arrestata e, nel corso di una battuta effettuata nel primo pomeriggio, lo hanno notato in via Ignazio Scimonelli, sempre alla Romanina, e lo hanno bloccato.

Vecchia conoscenza delle forze dell'ordine

Condotto in ufficio l’uomo, che annovera precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato sottoposto a fermo ed accompagnato presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento restrittivo.