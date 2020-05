Rapina sulla via Nomentana: immobilizzano custode e lo minacciano con un coltello

Hanno immobilizzato il custode ed hanno rapinato il negozio di giardinaggio. Misero il bottino tanta la paura. La rapina è stata messa a segno stanotte in un'area commerciale della via Nomentana, fra Torraccia e Parco Talenti, periferia nord est della Capitale.

Tre i rapinatori all'opera, uno dei quali armato di coltello. In particolare la rapina ha preso corpo intorno alle 4:00 della notte fra il 20 ed il 21 maggio al civico 1101 della strada consolare. Qui i tre malviventi, dopo aver immobilizzato il custode, hanno rapinato circa 150 euro in un negozio di giardinaggio per poi darsi alla fuga con lo scarno bottino.

Allertata la polizia sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia Fidene Serpentara. Scosso ma illeso il custode, per cui non c'è stato bisogno dell'ambulanza, sul caso indagano gli investigatori del commissariato di via Enriquez.