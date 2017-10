Tentano rapina in un negozio di telefonia, fermati dalla titolare e arrestati dai carabinieri

Hanno tentato una rapina in un negozio di telefonia della via Appia ma si sono trovati sulla loro strada la titolare del negozio. Proprio il coraggio e la fermezza della donna, ed il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione Roma Tuscolana, hanno consentito l'arresto di tre cittadini colombiani, due donne e un uomo di età compresa tra i 34 e i 49 anni, tutti nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina aggravata.

Rapina al negozio di telefonia

La "banda" è entrata nell’esercizio commerciale e, approfittando della momentanea distrazione della titolare impegnata con un cliente, ha iniziato ad arraffare alcuni telefoni cellulari esposti in vendita.

Rapinatori fermati dalla titolare

La donna, resasi conto di quanto stava accadendo, ha dato l’allarme al 112, poi, quando i tre si stavano avviando verso l’uscita, gli ha sbarrato la strada, frapponendosi tra loro e la porta. Ne è nata una breve colluttazione durata pochi istanti, il tempo impiegato da una vicina pattuglia di Carabinieri per intervenire e bloccare i rapinatori.

Rapina di 4 telefoni cellulari

La refurtiva, 4 apparati del valore complessivo di 3.700 euro, sono stati recuperati e restituiti alla titolare dell’esercizio che, fortunatamente, non ha riportato conseguenze fisiche. I sudamericani sono stati trattenuti in caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.