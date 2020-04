Con tuta antipioggia e mascherina 31enne tenta la rapina in un negozio di animali

Una tuta antipioggia, indossata nonostante la calda giornata primaverile, un casco e una mascherina chirurgica anti coronavirus per rendersi irriconoscibile. Così un 31enne ha tentato di rapinare un negozio di animali. È successo ieri pomeriggio nel quartiere Collatino.

I poliziotti del commissariato San Basilio hanno incrociato il malvivente, già da giorni attenzionato dalle forze dell'ordine, a bordo di uno scooternelle vicinanze di via della Serenissima. Bloccato dopo un tentativo di fuga in via Mammuccari, il giovane ha cercato comunque, invano, di scappare a piedi.

I poliziotti hanno accertato che pochi istanti prima aveva rapinato un negozio di articoli per animali e in tasca aveva i 550 euro che era riuscito a rubare minacciando il cassiere con un grosso cacciavite. Come ripreso dalle immagini di sorveglianza, indossava la tuta, un casco e una mascherina chirurgica. Il motorino è risultato rubato poco prima.

Il rapinatore è stato accompagnato a Regina Coeli e messo a disposizione della Magistratura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.