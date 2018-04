Rapina alla Centrale Montemartini: banditi in fuga con 10mila euro

Come nei film hanno fatto irruzione all'interno del museo, hanno minacciato i dipendenti con le pistole e si sono poi dileguati con una bottino di circa 10mila euro. La rapina è avvenuto intorno alle 17:00 di domenica 15 aprile alla Centrale Montemartini di via Ostiense.

Rapina alla Centrale Montemartini

In particolare sono stati due i rapinatori, con i volti coperti, i guanti ed armati di pistola, a fare irruzione nel polo espositivo dei Musei Capitolini. Un colpo rapido, con uno dei banditi che ha puntato l'arma contro una cassiera mentre il complice si è fatto consegnare una cassetta di sicurezza contenente circa 10mila euro che si trovava sul retro dell'area delle casse del museo.

Rapina al museo di via Ostiense

Preso il bottino i due rapinatori si sono dileguati sulla via Ostiense a bordo di un'auto poi risultata rubata. A parte la paura nessuno è rimasto ferito. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Colombo. Ascoltati i testimoni questi hanno riferito che i due malviventi erano entrambi italianio. Acquisite le immagini video i due rapinatori sono attivamente ricercati dalle forze dell'ordine.

La Centrale Montemartini ad Ostiense

La Centrale Montemartini, secondo polo espositivo dei Musei Capitolini, è un museo nato a seguito della riconversione di un edificio di archeologia industriale, il primo impianto pubblico di Roma per la produzione di energia elettrica, situato sulla via Ostiense. La sua storia è iniziata nel 1997 con il trasferimento nella ex centrale elettrica di una selezione di sculture e reperti archeologici dei Musei Capitolini. Successivamente si è arricchito di nuovi spazi e nuovi reperti. Nel novembre del 2016, a seguito di alcuni lavori di ristrutturazione il museo è stato ampliato con l'apertura di una nuova sala, dove sono esposte le carrozze del Treno di Pio IX.