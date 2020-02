Rapina una donna e i passanti lo inseguono, cade e viene catturato

Ha minacciato una donna con un coltello e le ha derubato il portafogli poi è fuggito. I fatti sono avvenuti in via Casimiro Teja, a Monti Tiburtini. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che, compreso quanto stava avvenendo, hanno iniziato a rincorrere il ladro.

L'uomo è caduto durante la fuga

L’uomo, un cittadino italiano di 45 anni originario della provincia di Vibo Valentia ma domiciliato a Roma, ha cercato rifugio tra i passeggeri della stazione della metropolitana. Una volta giunto all’interno della stazione Monti Tiburtini, però, è caduto a terra ed è stato definitivamente bloccato dai suoi inseguitori: tra loro anche un agente della Polizia di Stato in quel momento libero dal servizio.

La cattura e l'arresto

Altri testimoni hanno allertato il 112 e i Carabinieri della Stazione Casalbertone, su immediata disposizione della Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Roma, sono arrivati sul posto dopo pochi istanti. I militari hanno preso in consegna il rapinatore che, addosso, aveva ancora il portafoglio della vittima, successivamente riconsegnato, e il coltello utilizzato per mettere a segno la rapina. Il 45enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.