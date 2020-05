Baby borseggiatori a largo Somalia: accerchiano donna e la rapinano

Baby borseggiatori all’opera al Quartiere Africano. E’ accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 11 maggio quando gli agenti del Reparto Volanti, diretto da Giuseppe Sangiovanni, sono stati inviati in largo Somalia dove tre giovani di etnia rom, dopo aver avvicinato una donna, l’hanno strattonata nel tentativo di borseggiarla.

Bloccati dai poliziotti, uno di questi, 17enne, è stato arrestato per rapina in concorso e accompagnato presso il centro giustizia minorile, mentre gli altri due, una 16enne ed un 13enne, sono stati denunciati per lo stesso reato e riaffidati ai genitori domiciliati presso la baraccopoli del Foro Italico.