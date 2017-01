Prati, in 4 rapinano minimarket e aggrediscono commerciante

Un rapina, con aggressione, ai danni di un minimarket in via Candia. Era successo lo scorso 6 gennaio quando una banda di cubani aveva colpito in zona Prati. Una rapina violenta tanto che il commerciante su colpito in testa con una bottiglia di vetro. Scattato l'allarme uno dei malviventi fu subito arrestato.

ARRESTATO - Le successive indagini, condotte dagli uomini del dottor Domenico Condello, hanno puntato su un ristretto numero di soggetti, già noti per fatti simili e in breve si è arrivati all'identificazione di un secondo componente delle banda. Un 30enne di origini cubane arrestato dagli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Prati.

UN MACHETE IN CASA - Il cubano è stato fermato ieri sera nei pressi di piazzale Clodio. Gli agenti hanno poi svolto una perquisizione domiciliare in un appartamento che lo stesso divideva con due ragazzi stranieri e, nella sua stanza è stato sequestrato un machete di 55 centimetri.

FERMATO UN PUSHER - Durante il controllo a casa del fermato, i poliziotti hanno identificato altri due stranieri, coinquilini del cubano. Uno di questi, un tunisino di 30 anni è stato trovato in possesso di una stecca di hashish ed è stato quindi arrestato per detenzione e spaccio, mentre l'altro, che aveva poca "sostanza" è stato sanzionato amministrativamente.

INDAGINI IN CORSO - Proseguono serrate le indagini per arrivare alla catturadegli altri due componenti della banda. Nel frattempo il 30enne cubano arrestato e sottoposto al fermo di polizia giudiziaria, è stato ristretto presso il carcere romano di Regina Coeli.