Assalto al minimarket: titolare picchiata e rapinata, scovato il secondo malvivente

È finito in manette il secondo malvivente che assaltò assieme ad un complice un minimarke a Monterotondo dopo aver picchiato la titolare. Sono stati i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia eretina, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli, hanno arrestato un 28enne di Mentana, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Nella serata del 17 novembre scorso, l’uomo, con il volto travisato da un casco integrale e insieme ad un complice - quest’ultimo arrestato in flagranza di reato -, aveva rapinato il minimarket di via Kennedy di proprietà di una cittadina del Bangladesh di 22 anni, facendo poi perdere le sue tracce. Nella circostanza, i rapinatori, dopo aver colpito con calci e pugni la ragazza, erano riusciti a rubare il registratore di cassa con l’intero incasso giornaliero.



Subito dopo il fatto, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile intervenuti bloccarono il primo malvivente in via Mameli, con il bottino ancora tra le mani, mentre il complice è riuscito a dileguarsi. La vittima, a causa dell’aggressione patita, è stata trasportata all’ospedale di Monterotondo dove le sono state riscontrate contusioni alla spalla e un lieve trauma cranico, con una prognosi di 6 giorni.

I Carabinieri, dopo aver identificato e rintracciato il secondo rapinatore nella sua abitazione di Mentana, lo hanno rinchiuso nel carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.