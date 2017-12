Entra nel minimarket, aggredisce commerciante e ruba alcolici

Ancora una rapina in un minimarket a Roma. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trionfale hanno arrestato un 25enne indiano che poco prima si era introdotto all'interno di un negozio in circonvallazione Clodia, per rubare alcune bottiglie di alcolici. Scoperto dal proprietario dell'attività, un cittadino del Bangladesh, il malvivente lo ha aggredito con calci e pugni e si dava alla fuga.

Intervenuti subito sul posto e acquisite le informazioni dalla vittima, i Carabinieri hanno rintracciato e bloccato il 25enne in un altro negozio, poco distante. E' accusato di tentata rapina.

In via Due Ponti, invece, i Carabinieri hanno denunciato, per possesso di arnesi atti allo scasso, due cittadini romeni e uno italiano perché trovati in possesso di un piede di porco, un’asta in ferro e un grosso giravite.

Durante un posto di controllo in via Trionfale, i militari hanno fermato due giovani a bordo di un'auto che sono stati trovati in possesso di un coltello con una lunga lama e un manganello. I due, un 38enne e un 17enne romani, sono stati denuncianti per porto abusivo di armi.