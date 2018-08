Minacciata con una siringa viene rapinata dei soldi appena prelevati al bancomat

Aveva appena prelevato 300 euro ad un bancomat di Casal Bruciato. Sulla via Tiburtina è stata poi avvicinata da tre uomini che sotto la minaccia di una siringa si sono fatti consegnare il denaro appena preso dallo sportello Atm per poi fuggire per le strade del quartiere del IV Municipio Tiburtino. Vittima della rapina una donna romana di 47 anni, presa di mira intorno alle 8:30 di ieri 31 luglio.

Minacciata con una siringa e rapinata sulla via Tiburtina

Sotto choc la donna si è poi recato alla stazione dei carabinieri di Santa Maria del Soccorso sporgendo denuncia La 47enna ha riferito ai militari dell'Arma di essere stata rapinata da tre cittadini stranieri. Sul caso indagano gli investigatori della Compagnia Roma Piazza Dante.