Ruba da mangiare al minimarket, poi torna con la pistola e minaccia il titolare dell'alimentari

E' entrato nel minimarket, ha preso cibo per 15 euro ed è uscito senza passare per le casse. Una spesa gratis che non è però passata inosservata al titolare dell'esercizio commerciale che ha provato a fermare il ladro, ma invece dei soldi che gli spettavano è stato minacciato verbalmente. E' accaduto intorno alle 23:30 di martedì 1 ottobre al Quartaccio, nel Municipio Monte Mario.

La particolare rapina si è consumata in via Andersen. Rubati viveri per poco più di 15 euro il ladro ha però un altro conto in sospeso con il titolare del minimarket, "colpevole" a suo avviso di aver provato a fermarlo dopo il furto consumato poco prima. Per questo si ripresenta poco dopo all'interno dell'alimentari, questa volta armato di pistola. Minaccia nuovamente il titolare mostrandogli il 'ferro' e si allontana facendo perdere le proprie tracce.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono quindi intervenute le volanti della polizia. Ascoltato il titolare, un cittadino del Bangladesh di 47 anni, l'uomo ha riferito di non conoscere il rapinatore. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Primavalle.