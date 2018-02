Rapina a mano armata al Mercatino dell'Usato, banditi in fuga con diecimila euro

Colpo grosso al Mercatino dell'Usato di Pietralata dove due rapinatori sono fuggiti con un bottino di circa diecimila euro. La rapina è stata messa a segno nella prima serata di domenica 18 febbraio, quando due uomini armati di pistola sono entrati nell'area per l'acquisto e la vendita di abiti ed oggetistica usata e nuova di via dei Monti Tiburtini. Minacciati i presenti i due banditi si sono fatti consegnare il denaro per poi darsi rapidamente alla fuga.

Rapina al Mercatino dell'Usato

In particolare i fatti hanno preso corpo intorno alle 20:00 di ieri sera quando i due rapinatori sono entrati al Mercatino dell'Usato. Con i guanti, i volti travisati, ed uno dei due armato di pistola, hanno minacciato la titolare del mercatino e si sono fatti consegnare il denaro. Non contenti hanno rapinato anche una seconda persona presente del portafogli.

Rapinatori in fuga a Pietralata

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono quindi arrivati gli agenti di polizia del Commissariato Sant'Ippolito. Sotto choc e spaventate, ma illese, le vittime hanno riferito ai poliziotti che i due rapinatori erano entrambi italiani. Cominciata una battuta di ricerca i due per il momento sono riusciti a dileguarsi con il ricco bottino.