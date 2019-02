Rapina al McDonald's: minacciano direttore e fuggono col denaro della cassaforte

Rapina al McDonald's a Portuense. È accaduto poco dopo le 16:00 di giovedì 14 febbraio al fast food di via Isacco Newton. Due i rapinatori all'opera. La coppia, dopo aver minacciato i presenti ma senza l'utilizzo di armi, è riuscita a farsi aprire la cassaforte per poi fuggire col denaro contenuto all'interno della stessa.

In particolare i due rapinatori sono entrati nel McDonald's con i volti travisati. Minacciato i dipendenti ed il direttore, hanno costretto quest'ultimo ad aprire la cassaforte. Poi la fuga col bottino, ingente secondo le prime stime ma ancora in via di quantificazione, a bordo di uno scooter.

Allertata la polizia sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti del commissariato Monteverde di polizia. Ascoltati i testimoni questi hanno riferito che i due rapinatori erano italiani. Acquisite le immagini di videosorveglianza del fast food a caccia di elementi utili a risalire ai due rapinatori.