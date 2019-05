Armato di pistola rapina il Mcdonald's all'ora di pranzo e fugge in scooter

Era già stato rapinato il giorno di San Valentino. A vivere nuovamente dei momenti di terrore lavoratori e clienti che si trovavano all'ora di pranzo al McDonald's al Portuense. Qui un rapinatore armato di pistola ha infatti minacciato i cassieri e si è fatto consegnare il denaro.

In particolare la rapina si è consumata poco prima delle 13:00 di lunedì 27 agosto nel fast food che si trova in via Isacco Newton. Fatttosi consegnare il bottino, ancora in via di quantificazione, il rapinatore si è poi dileguato a bordo di uno scooter facendo perdere le proprie tracce.

Allertate le forze dell'ordine sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che, ascoltati i testimoni, ha cominciato la caccia al rapinatore. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.

Lo stesso McDonald's di via Newton venne rapinato con modalità simili lo scorso San Valentino. Quel 14 febbraio furono due i malviventi che entrarono all'opera intorno alle 16:00 fuggendo poi, sempre a bordo di uno scooter, con il denaro contenuto nelle casse del ristorante della nota catena di ristorazione statunitense.