Armati di lametta da barba rapinano uomo a piazza Venezia

Erano circa le due di notte, quando un cittadino del Gambia di 20 anni, armato di lametta da barba, e un nigeriano di 19 anni hanno rapinato un 37enne di origini tunisine, in via Cesare Battisti, a dua passi da piazza Venezia. Ma sfortunatamente per loro, i Carabinieri della Compagnia Speciale, unitamente ai colleghi del Comando di Roma Piazza Venezia, in transito in quel momento, hanno visto la scena e sono subito intervenuti.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno bloccato i due rapinatori mentre uno minacciava la vittima con una lametta e l’altro la colpiva con calci e pugni, per poi impossessarsi del suo zaino, con all’interno uno smartphone e un portadocumenti con denaro contante.

Recuperata l’intera refurtiva, i due arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.