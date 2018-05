Si fingevano poliziotti per rapinare passanti: due arresti alla Romanina

Usavano sempre lo stesso modus operandi per mettere a segno le rapine e proprio questo particolare è stato il tassello mancante che ha completato il puzzle e ha consentito alla polizia di intervenire. Tre rapine in pochi giorni: questo il bilancio della coppia di rapinatori che ha agito nella zona della Romanina.

Fingevano di appartenere alle forze dell'ordine per rapinare passanti

I due malviventi si fingevano appartenenti alle forze dell’ordine, bloccavano i passanti e li derubavano di telefoni cellulari e portafogli. Per commettere i reati, i due uomini utilizzavano una Fiat 600 di colore celeste: l’auto infatti è stata usata in due delle tre rapine messe a segno in pochi giorni. Gli agenti del commissariato Romanina si sono messi sulle tracce dell’auto e hanno scoperto che veniva utilizzata dai membri di una famiglia della zona già nota alle forze dell’ordine.

I controlli nella villa della nota famiglia di zona

Immediatamente sono scattati i controlli in una delle ville della nota famiglia della zona Romanina da parte degli agenti del commissariato Romanina diretti da Laura Petroni: non appena sono giunti gli uomini della polizia di Stato uno dei possibili e presunti autori delle rapine ha tentato di fuggire. Gli agenti lo hanno bloccato e portato in commissariato.

I familiari hanno chiesto la liberazione del parente

La famiglia del 36enne si è recata presso i cortili del commissariato Romanina per chiedere la scarcerazione dell’uomo a gran voce. Tra la folla, però, gli agenti hanno individuato l’altro rapinatore grazie alle descrizioni fornite dalle vittime. I successivi accertamenti hanno poi confermato i sospetti degli investigatori ed il 36enne ha consegnato spontaneamente lo smartphone provento di una delle rapine. I 2 sono stati sottoposti a fermo di Polizia Giudiziaria: il maggiorenne è stato accompagnato a Regina Coeli mentre il minorenne è stato consegnato agli operatori di via Virginia Agnelli.