Rapina donna all'ingresso della fermata della metro, lei lo insegue e lo fa arrestare

Lo ha inseguito fornendo poi alla polizia un identikit. Vittima una donna, presa di mira da un rapinatore alle prime ore di questa mattina. I fatti hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 5:00 del 15 marzo all'ingresso della fermata della Metro B Colosseo. Qui il malvivente ha avvicinato la vittima ed ha provato a derubarla del telefono cellulare che aveva tra le mani. Il tentativo non è andato però a buon fine per la reazione della ragazza che, oltre a metterlo in fuga, lo ha inseguito per alcune centinaia di metri.

Rapina all'ingresso della fermata della Metro Colosseo

Allertata la polizia, la donna ha quindi fornito una descrizione del rapinatore, vestito con una giacca di pelle verde. Proprio l'indumento ha poi permesso agli agenti del Reparto Volanti e dei commissariati Esquilino e Viminale, che si erano messi sulle sue tracce, di scovarlo nella vicina piazza San Pietro in Vincoli, proprio mentre cercava di nascondere la giacca verde in uno zaino.

Inseguito dalla polizia

Notati gli agenti avvicinarsi a lui il rapinatore ha quindi tentato il tutto per dandosi alla fuga a piedi. La sua corsa è però durata pochi minuti con i poliziotti che sono riusciti a bloccarlo mentre tentava di dileguarsi fra la folla della fermata Cavour della metro, a Monti.

Marijuana nel calzino

Fermato non senza difficoltà, l'uomo ha danneggiato la Volante della polizia per poi essere accompagnato negli uffici del commissariato Viminale. Sottoposto a controllo in una delle scarpe sono stati trovati tre involucri contenenti marijuana. Riconosciuto quale autore del tentativo di rapina l'uomo è stato poi identificato in un cittadino del Senegal di 27 anni. Già conosciuto alle forze dell'ordine è stato poi arrestato con le accuse di "tentata rapina", "resistenza" e "danneggiamento" oltre ad essere denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.