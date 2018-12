Rapinano incasso al commesso del supermercato, poi fuggono in scooter

Rapina a Valmontone dove due malviventi hanno rubato l'incasso di un dipendente del supermercato. Secondo quanto riporta FrosinoneToday la coppia aveva probabilmente studiato il piano nei minimi dettagli e verso l'ora di pranzo è entrata in azione. In due, a bordo di uno scooter, hanno rapinato l'incasso ad un commesso dell'Eurospin di Valmontone, nella zona del Villaggio della Rinascita, per poi darsi alla fuga.

I due hanno agito con estrema sicurezza. In pochi istanti si sono avvicinati al commesso che portava l’incasso della mattinata del supermercato, lo hanno minacciato, hanno preso il sacchetto con i soldi e sono scappati via a tutta velocità. Sulle loro tracce i carabinieri della stazione di Valmontone ed i militari della Compagnia di Colleferro che stanno valutando se nella zona qualche telecamera di sicurezza possa aver ripreso i due malviventi. Al momento non si conosce a quanto ammonta l'incasso che è stato rubato.